Эксперт: свойства челябинского метеорита не могли повлиять на работу оборудования музея

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Фрагмент метеорита, упавшего в 2013 году на территории Челябинской области, не обладает свойствами, способными повлиять на работу музейного оборудования. Об этом в среду сообщил ТАСС профессор кафедры физических методов и приборов контроля качества Уральского федерального университета (УрФУ), исследователь челябинского метеорита Виктор Гроховский.

Инцидент произошел 14 декабря. Купол - пирамида из толстого прочного стекла - поднялся над метеоритом на 10 см. В пресс-службе музея сообщили ТАСС, что экспонат в результате происшествия не получил повреждений, а купол опустили обратно. Однако в музее опасаются повторения ситуации и ищут причину случившегося. По словам представителей музея, техническая неисправность механизма поднятия купола или включение его кем-либо в момент инцидента исключены. Ранее директор музея Владимир Богдановский сообщил ТАСС, что будет рассмотрен вопрос влияния магнитной среды метеорита на оборудование.

"Метеорит тут ни при чем, это однозначно. Никаких полей мощных нет, за пять лет все исследовано: и физические, и химические состояния. У фрагмента в музее нет свойств, которые бы могли повлиять на работу оборудования", - сказал Гроховский.

Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, вызвав сильный взрыв на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. Взрывной волной выбило стекла в сотнях тысяч домов Челябинска и окрестных населенных пунктов.