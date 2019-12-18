{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты Госдумы предложили наделить ФСО правом использовать боевую технику

Как пояснил один из авторов инициативы Александр Хинштейн, законопроект также предусматривает возможность наделить ведомство правом определять трассы передвижения объектов государственной охраны

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым в среду внесли на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику. Документ размещен в думской электронной базе данных.

"Сотрудники органов государственной охраны имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники лично или в составе подразделения (группы), а командиры (начальники) имеют право отдавать приказы об их применении в случаях и в порядке, которые предусмотрены настоящим федеральным законом и другими нормативными правовыми актами РФ", - говорится в документе. "Применение сотрудниками органов государственной охраны боевой техники осуществляется в порядке, определяемом правительством РФ", - уточняется в нем.

Как пояснил ТАСС один из авторов инициативы, зампред профильного комитета Александр Хинштейн, данная норма предложена, поскольку у ФСО по факту есть боевая техника на вооружении. "В структуре ФСО есть, например, Президентский полк и другие войсковые подразделения, - напомнил он. - В этой части законопроект предоставляет необходимые полномочия ФСО".

Кроме того, предлагается "наделить органы государственной охраны правом определять трассы проезда (передвижения) объектов государственной охраны". "Это абсолютно разумное и необходимое полномочие", - отметил парламентарий.

В целом же законопроект "кардинально никаких новаций не вносит, по сути, это актуализация в связи с тем, что законодательство за годы существования [базового] закона сильно ушло вперед", сказал Хинштейн. "Каких-либо новых запретительных полномочий у ФСО в новой редакции закона не появляется", - заключил он.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дальневосточники за неделю подали почти 1,4 тыс. заявок на получение льготной ипотеки
Выдавать ипотеку по ставке 2% годовых планируют в течение пяти лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС