Перед Новым годом более 120 тыс. москвичей оказались невыездными

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Более 120 тыс. жителей Москвы перед новогодними праздниками оказались ограничены в праве выезда за рубеж из-за долгов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФССП по Москве.

"По состоянию на 1 декабря действовало 120 тыс. 355 постановлений об ограничении права выезда в отношении жителей столицы", - сказали в ведомстве.

Это на 30% больше, чем перед прошлым новым годом - тогда в декабре в списках невыездных значились 93 тыс. жителей столицы. Но пиковым был май этого года, когда действовали 150 тыс. ограничений выезда жителей столицы.

20 декабря столичные приставы примут участие во Всероссийской информационной акции "Узнай о своих долгах". С 10:00 мск до 13:00 мск московские приставы будут готовы проконсультировать москвичей сразу по 20 адресам в столице о способах проверки задолженностей и способах их оперативно погасить. В том числе на четырех крупнейших московских вокзалах - Белорусском, Курском, Казанском и Ленинградском, на информационных стойках "Живое общение" на станциях метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии, "Павелецкая" Замоскворецкой линии, "Китай-город" Калужско-Рижской линии, "Площадь Революции" и "Пушкинская". Кроме того, они будут дежурить в 11 многофункциональных центрах - МФЦ по ЦАО (Пресненская набережная, д. 2), по ЮЗАО (Новоясеневский проезд, д. 1), района Восточный (ул. 9-го Мая, д. 12,), района Соколиная гора (ул. Большая Семеновская, д. 23а), района Крюково (Зеленоград), района Головинский (Головинское шоссе, д. 5 - ТЦ "Водный"), района Ростокино (ул. Бажова, д. 6), района Кузьминки (Волжский бульвар, д. 41, корп. 3), района Щукино (ул. Маршала Василевского, д. 15), района Царицыно (ул. Медиков, д. 1/1, корп. 3) и района Троицк (Троицк, ул. 1-я Лазурная, д. 4).