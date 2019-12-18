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Захоронения концлагеря "Дулаг-142" в Брянске признали объектом культурного наследия

В годы войны в лагере содержалось до 80 тыс. человек, половину из которых казнили

ТАСС, 18 декабря. Прокуратура Брянской области через суд добилась включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия захоронения порядка 40 тысяч погибших узников концлагеря "Дулаг-142", которые расположены на территории АО "85-й ремонтный завод" в Брянске. Предприятие находится в стадии банкротства, из-за чего возникла угроза уничтожения захоронений, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Концлагерь для военнопленных и гражданского населения "Дулаг-142" организовали немецко-фашистские захватчики осенью 1941 года. Лагерь действовал до 1943 года. В нем содержалось до 80 тыс. человек, около 40 тыс. из них были казнены. Сейчас на этой территории расположены цеха и другие помещения акционерного общества "85-й ремонтный завод", имущество которого, по данным прокуратуры, планируется продавать в рамках процедуры банкротства.

"Указанные обстоятельства явились основанием для предъявления прокурором [Володарского] района в суд иска к Брянской городской администрации с требованием о направлении в региональный орган охраны объектов культурного наследия заявления о включении указанного захоронения в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Во время судебного разбирательства ответчик добровольно удовлетворил заявленные прокурором требования", - говорится на официальном сайте ведомства.

По данным пресс-службы, для обеспечения сохранности захоронений также необходимо определить их точные границы. "Согласно историческим свидетельствам захоронение жертв узников концлагеря "Дулаг-142" осуществлялось на всей территории концлагеря, в связи с чем установить конкретные места захоронений без проведения экспертиз не представляется возможным", - отметили в прокуратуре.

Оккупация Брянской области гитлеровскими войсками началась в октябре 1941 года и продолжалась до сентября 1943 года. На территории области действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тыс. человек, 16 тыс. из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека - звания Героя России.

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РоссияБрянская область
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