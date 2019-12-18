Пострадавшие на полигоне в Ленобласти военные отсудили у Минобороны 6 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Ленинградский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу троих бывших военнослужащих, которые пострадали при стрельбах на полигоне в Ленинградской области в 2017 году. Как сообщил ТАСС юридический представитель истцов Дмитрий Герасимов, сумма компенсации увеличена до 6 млн рублей.

Ранее требования экс-военнослужащих Вадима Габдуллина, Арсена Османова, Дмитрия Пахмутова были частично удовлетворены Лужским судом, который постановил взыскать с Минобороны 4 млн рублей, однако это решение было обжаловано обеими сторонами.

"В апелляционной жалобе мы указывали сумму в 6 млн рублей. Минобороны просило отказать нам полностью в наших требованиях. Суд встал на нашу сторону. Наши требования полностью удовлетворены", - сказал адвокат.

В сентябре 2017 года на Лужском полигоне в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от заданной траектории и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения. Один человек погиб на месте, остальные получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести.

Против начальника инженерных войск 6-й общевойсковой армии ЗВО Дениса Горелышева и начальника 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктора Кривошеина было возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").

В феврале текущего года Великоновгородский гарнизонный военный суд признал виновными Кривошеина и Горелышева, назначив им наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. В суде ТАСС сообщали, что военных не лишили права занимать определенные должности, а также отмечали, что часть обвинений с Горелышева и Кривошеина была снята. В частности, им вменялось бездействие, которое привело к инциденту на полигоне, однако данные обстоятельства не нашли подтверждения.