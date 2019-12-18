Рада отменила в украинских вузах дипломы гособразца

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Украинские вузы прекратят выдачу дипломов государственного образца и будут выдавать собственные. За соответствующий законопроект в среду проголосовали 321 депутат украинского парламента из 226 необходимых.

"Дипломов государственного образца теперь не будет. Это советский пережиток", - сообщил о главном нововведении в высшем образовании Украины в связи с принятием законопроекта один из его авторов, глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в комментарии Би-би-си Украина. Необходимость принятия нормы об отмене дипломов гособразца также связана, по его словам, с тем, что каждый вуз имеет свой уровень и качество обучения, а дипломы гособразца имеют фактически одинаковый вес.

Авторы законопроекта посчитали это неправильным. Теперь каждый вуз будет выдавать выпускникам свои дипломы в произвольной форме. "Выдавать дипломы заведение сможет только по образовательным программам, аккредитованным Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования, иностранными или независимыми украинскими аккредитационными агентствами", - пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

В части изменений законодательства о высшем образовании, касающейся студентов, для них вводится ответственность "за несоблюдение академической добросовестности". "Выявление плагиата, фабрикации или фальсификации в работах может стать основанием для отмены решения о получении высшего образования", - отметили в министерстве. Университеты при зачислении абитуриентов смогут применять такой западный инструмент отбора, как мотивационные письма. "Наиболее мотивированные абитуриенты смогут получить дополнительные баллы при конкурсном отборе. Для того, чтобы избежать злоупотреблений, максимальный вес дополнительного балла за мотивационное письмо в тех заведениях, которые его введут, будет составлять 1% от конкурсного балла", - пояснили в пресс-службе.

До принятия во втором чтении новый закон должен был регулировать языковые правила преподавания для иностранных студентов. Так, разрешалось вести преподавание иностранцам на иностранном языке. Эта норма вызвала возмущение среди некоторых депутатов Рады, которые заявили об угрозе "русификации" украинского образования. В результате ко второму чтению законопроект был подготовлен без этой нормы. В то же время, как пояснила в комментарии Би-би-си Украина депутат Инна Совсун, "остается статус кво, то есть преподавание на русском языке не запрещено".

KPI для ректоров

Новшества в высшем образовании на Украине коснутся и ректоров. Для оценки их работы вводится специальный коэффициент. "Со всеми руководителями вузов, которые в дальнейшем будут избираться на должности, будут подписаны контракты с указанием целевых показателей эффективности (KPI), сроками их выполнения и механизмами проверки. Формированием KPI будет заниматься министерство на базе программ кандидатов, которые те будут подавать в пакетах документов на конкурс. Таким образом, цели в программах руководителей вузов станут индикаторами эффективности, а невыполнение программ - основанием для расторжения контракта", - сказано в сообщении пресс-службы.

Законопроект также меняет условия лицензирования вузов и регулирует другие вопросы высшего образования. Документ вступит в силу после подписания его президентом страны.