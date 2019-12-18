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Пятилетняя девочка из России вошла в тройку самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

По данным Forbes, ее видеоблог смотрит более 15 млн человек
' Like Nastya/YouTube'

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пятилетняя Анастасия Радзинская, о жизни которой рассказывает YouTube-канал Like Nastya, заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров 2019 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован в среду на сайте издания.

Настя Радзинская родилась в Краснодаре, а в прошлом году переехала с родителями в Бока-Ратон (США, штат Флорида). Основной канал маленькой знаменитости преимущественно посвящен ее поездкам в парки развлечений по всему миру. Как отмечает Forbes, при рождении у Насти диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП), и ее родители создали видеоблог, чтобы отслеживать прогресс в лечении болезни.

Сейчас на канал Like Nastya подписаны более 15 млн человек. По оценкам журнала, за период с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года ролики принесли ее семье $18 млн. Спонсорами видеоблога являются такие бренды, как Dannon и Legoland. В следующем году Настя планирует издать книгу, а также запустить собственную линейку игрушек и мобильную игру.

Первое место в рейтинге Forbes второй год подряд занимает восьмилетний американец Райан Каджи с канала Ryan's World - его годовой доход составил $26 млн. На второй строчке разместился американский юмористический блог Dude Perfect, авторы которого за год заработали $20 млн.

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Россия
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