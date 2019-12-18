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Трое тяжелобольных детей побывали в "Москвариуме" благодаря проекту "Мечтай со мной"

Для детей организовали экскурсию и показали "морское шоу"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Трое тяжелобольных детей из Чувашии, Рязанской и Самарской областей смогли побывать в "Москвариуме", куда они приехали вместе с родителями, благодаря Всероссийскому благотворительному проекту "Мечтай со мной", который является одним из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом в среду сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной", который является одним из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей", помог осуществить желания тяжелобольных шестилетних Марии Платоновой из Чувашии и Гордея Соколова из Рязанской области, а также восьмилетнего Антона из Самарской области", - пояснили в пресс-службе.

В начале для детей провели экскурсию по крупнейшему в Европе аквариуму, удаленному от морского побережья. После прогулки ребята посмотрели "морское шоу", а мальчик Антон смог поплавать с дельфином.

Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной", стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями. Идея проекта - дать положительные эмоции и новые впечатления людям, которые переносят длительные медицинские процедуры. "Мечтай со мной" не дарит подарки и не занимается сбором средств на лечение, а воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам. 

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Россия
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