В Дзержинске создали особо охраняемую природную территорию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Лесной массив в окрестностях города Дзержинск Нижегородской области стал особо охраняемой территорией регионального значения, сообщил в среду глава региона Глеб Никитин.

"Новая особо охраняемая территория регионального значения в Дзержинске образована постановлением правительства Нижегородской области. Согласно утвержденному паспорту, площадь территории составляет 387 гектаров. Целью создания охраняемого объекта является сохранение природного комплекса сосновых лесов и пойменных дубрав на территории Дзержинска и Володарского муниципального района, используемого местным населением в рекреационных целях", - сказал Никитин.

Губернатор уточнил, что территория, получившая название "Сосновые леса природного комплекса Дзержинска", является уникальным комплексом остепненного соснового леса, где можно увидеть растения, занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Нижегородской области.

"Работа по усовершенствованию сети особо охраняемых природных территорий будет продолжена. В частности, в регионе к 2022 году планируется создание в рамках национального проекта "Экология" первого национального парка. Отмечу, что природа Нижегородской области уникальна, вопросы сохранения этого достояния - одна из наших стратегических задач", - сказал Никитин.

По его словам, в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" уже воспроизвели леса на площади 13 тыс. гектаров, и объемы лесовосстановления в области являются одними из самых высоких в Приволжском федеральном округе.

"В 2019 году высажено более 20 миллионов деревьев. Также лесники получили более 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования, среди них и новые лесопосадочные машины. Они являются альтернативой ручной посадке леса, что позволит повысить интенсивность создания нового поколения лесных насаждений", - отметил Никитин.