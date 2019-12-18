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В Нижнем Новгороде откроют сбор подписей за присвоение звания "Город трудовой доблести"

Такое звание сможет получить город, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сбор подписей за присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести" планируется организовать в регионе в январе 2020 года. Об этом сообщил журналистам в среду секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.

14 декабря президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в России почетное звание "Город трудовой доблести". Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

"Вклад Нижнего Новгорода в Победу, которая обеспечивалась не только на фронте, но и ковалась в тылу предприятиями, просто неоценим - каждый второй автомобиль, каждый третий танк, каждая четвертая артустановка, которая поставлялась на фронт, изготавливались здесь. У меня нет никаких сомнений в том, что Нижний Новгород имеет полное право претендовать на это высокое звание. Мы со своей стороны договорились с коллегами, что необходимо начать сбор подписей [в поддержку инициативы], и с января он начнется на улицах", - отметил Турчак.

Он добавил, что в сборе подписей смогут принять участие все жители региона. "Нам важно, чтобы все население области высказалось в поддержку этой инициативы. У меня нет сомнений, что оргкомитет "Победа" ее поддержит", - подчеркнул Турчак.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь сказал, что Нижний Новгород - один из тех городов, которые достойны присвоения такого звания. "Мы будем готовить документы, представлять их [в оргкомитет "Победа"], я рассчитываю, что мы получим поддержку на всех уровнях", - заметил Никитин. Он также добавил, что региональные власти планируют в дальнейшем подготовить заявки на присвоение этого почетного звания и другим городам региона.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияВеликая Отечественная войнаНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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