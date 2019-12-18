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В МИА "Россия Сегодня" рассказали об угрозах властей Эстонии сотрудникам "Спутника"

По данным агентства, сотрудникам угрожают уголовными делами в том случае, если они до 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Эстонии требуют от сотрудников российского агентства "Спутник" уволиться до конца года, иначе их ждут уголовные преследования. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МИА "Россия Сегодня", которая является для "Спутника" головной организацией.

"Власти Эстонии угрожают сотрудникам "Спутник" уголовными делами, если они до 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", - заявили в пресс-службе агентства.

Там назвали действия Таллина произволом и заявили о намерении обратится в связи с этими угрозами в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ. Как отметили в пресс-службе, исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский уже в четверг вынесет вопрос об угрозах властей Эстонии сотрудникам "Спутника" на президиум совета по правам человека при президенте РФ.

Ранее в МИА "Россия Сегодня" сообщали, что сотрудники агентства "Спутник" в Эстонии вынуждены покинуть арендуемое помещение в Таллине по требованию арендодателя. Договор аренды был расторгнут, а последним днем работы агентства "Спутник Эстония" в текущем офисе должно стать 27 февраля.

По данным эстонского портала ERR, арендодатель направил извещение о расторжении с ними договора. Кроме того, в конце октября эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллине, а также средств для оплаты налогов и офисных площадей. Другие банковские учреждения в Эстонии, к которым обращалось агентство, также отказались совершать перечисления, указано в сообщении.

В офисе "Спутника", как уточняет ERR, работают 35 человек.

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ЭстонияРоссия
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