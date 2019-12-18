Разовые выплаты ветеранам в Крыму к 75-летию Победы повысят с 15 до 50 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма увеличат с 15 до 50 тыс. рублей разовые выплаты ветеранам Великой Отечественной войны - участникам боевых действий в 2020 году к 75-й годовщине Победы, сообщил в среду глава республики Сергей Аксенов.

"Следующий год пройдет под знаком 75-летия Победы и станет Годом памяти и славы. Мной одобрено решение об увеличении разовой выплаты к 9 мая участникам боевых действий с 15 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Это самое малое, что мы можем сделать для наших героев", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Он отметил также, что "дети войны", которых на территории Крыма насчитывается около 80 тыс. человек, также в 2020 году получат разовую выплату к 9 мая - по 1 тыс. рублей. "Безусловно, это совсем небольшая поддержка, которая мало что может изменить в жизни людей, тем не менее считаю данную меру необходимой", - добавил Аксенов.

Ранее президент РФ объявил 2020 год Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Крымском республиканском Союзе ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов ТАСС сообщили, что в республике проживают порядка 21,5 тыс. ветеранов войны, из них около 1 тыс. ветеранов - участники боевых действий.