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В Башкирии будут платить 50 тыс. рублей за сведения о производстве суррогатного алкоголя

Также власти будут платить 2000 рублей за информацию о продавце

УФА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии в целях борьбы с подпольной торговлей суррогатным алкоголем будут выплачивать 50 тыс. рублей за сообщения о производителях суррогата на условиях анонимности, за сведения о продавцах такой продукции выплатят 2 тыс. рублей, сообщил в среду глава региона Радий Хабиров.

"С сегодняшнего дня мы еще туже затягиваем петлю на подпольной торговле спиртосодержащими суррогатами, от которых погибают люди. Начинаем платить осведомителям. 50 тысяч рублей за информацию о производителях подпольных спиртосодержащих суррогатов, 2000 рублей - за информацию о продавце. Будем гарантировать конфиденциальность и честность по оплате", - написал он на своей странице во "Вконтакте".

Информация принимается круглосуточно на специальном сайте и по телефону в рабочее время. Хабиров также призвал ликвидировать продажу и производство суррогатного алкоголя в начале года.

"Снова напоминаю, что благодаря нашей последовательной работе в этом году от пьянства умерло на 115 человек менее, чем годом ранее. Но наша задача - свести это число к минимуму. Только с начала года в республике ликвидировали 8 подпольных цехов, изъяли более 70 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Суррогат продавали даже детям! Прошу вас, если узнали, что кто-то продает или производит на продажу - без малейших раздумий сообщайте о негодяях, которые травят своих же соседей", - добавил глава региона.

По информации властей, за первый квартал 2019 года в республике было изъято около 250 тыс. литров контрафактного алкоголя, что равно показателям прошлого года. Правохранители изъяли более 51 тыс. литров суррогата.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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