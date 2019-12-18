Последние пострадавшие в ДТП в Доминикане российские туристы вылетели на родину

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Последние пострадавшие в результате ДТП в Доминикане российские туристы вылетели в РФ.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Сегодня, 18 декабря, из Доминиканы вылетели последние туристы, проходившие реабилитацию после произошедшей аварии. Эвакуация проведена за счет туроператора и страховой компании", - сообщили в ведомстве.

26 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 29 человек, десяти из которых требовалось длительное лечение. Все они получили необходимую помощь, а расходы на оказание медицинских услуг осуществлялись за счет компании ERV в рамках страховой суммы, отметили в Ростуризме.