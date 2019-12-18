Прожиточный минимум в Москве за третий квартал 2019 года уменьшился на 350 рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень прожиточного минимума в Москве в третьем квартале текущего года установлен на 350 рублей меньше, чем за предыдущий квартал. Соответствующее постановление правительства Москвы подписал мэр столицы Сергей Собянин. Постановление опубликовано в среду на сайте Правительства Москвы.

Величина прожиточного минимума на душу населения в столице за второй квартал составила почти 17,7 тыс. рублей. "Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за третий квартал 2019 года в расчете на душу населения - 17329 рублей", - говорится в документе.

Также в третьем квартале для трудоспособного населения столицы прожиточный минимум составил около 19,8 тыс. рублей, для пенсионеров - около 12,3 тыс. рублей, для детей - около 14,9 тыс. рублей.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина прожиточного минимума изменяется ежеквартально для трех групп населения - трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для населения в целом. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ.