{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прожиточный минимум в Москве за третий квартал 2019 года уменьшился на 350 рублей

Сейчас он составляет более 17,3 тыс. рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень прожиточного минимума в Москве в третьем квартале текущего года установлен на 350 рублей меньше, чем за предыдущий квартал. Соответствующее постановление правительства Москвы подписал мэр столицы Сергей Собянин. Постановление опубликовано в среду на сайте Правительства Москвы.

Величина прожиточного минимума на душу населения в столице за второй квартал составила почти 17,7 тыс. рублей. "Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за третий квартал 2019 года в расчете на душу населения - 17329 рублей", - говорится в документе.

Также в третьем квартале для трудоспособного населения столицы прожиточный минимум составил около 19,8 тыс. рублей, для пенсионеров - около 12,3 тыс. рублей, для детей - около 14,9 тыс. рублей.

Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины. Под потребительской корзиной подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

С 2000 года величина прожиточного минимума изменяется ежеквартально для трех групп населения - трудоспособных граждан, пенсионеров и детей, а также для населения в целом. Показатель используется, в частности, при формировании федерального и местных бюджетов, оказания социальной помощи, разработки и реализации социальных программ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пассажиры вернувшегося в Шереметьево рейса прибыли в Оренбург
По предварительным данным, причиной возвращения самолета стал посторонний шум в кабине пилотов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС