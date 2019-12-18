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Эксперт: система здравоохранения России нуждается дополнительно в 820 млрд рублей ежегодно

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова подчеркнула, что российская система здравоохранения к 2019 году исчерпала свои резервы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Российская система здравоохранения к 2019 году исчерпала свои резервы и на сегодняшний день нуждается в дополнительном финансировании. В частности, дополнительно требуется порядка 820 млрд рублей ежегодно, считает ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, руководитель комиссии по непрерывному образованию Национальной медицинской палаты Гузель Улумбекова.

"Главный вывод, на мой взгляд, к 2019 году наша система здравоохранения исчерпала свои резервы. То есть для того, чтобы исправить ситуацию, нам необходимы дополнительные вложения. Это 820 млрд рублей в среднем в год к 3,3 трлн рублей в 2018 году. Думаю, нам найдут 820 млрд рублей в среднем дополнительно к системе здравоохранения. На что должны пойти деньги? В первую очередь, на кадры и первичное звено", - сказала она на научном совете телеканала "Доктор" в среду.

Чтобы снять напряжение как среди пациентов, так и среди медработников, а также увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни в России, финансирование здравоохранения нужно увеличить с 3,5% до 5% ВВП к 2024 году, пояснила Улумбекова. "Что произошло с 2012 года по 2018 год? Поток больных на систему здравоохранения увеличился, а ее мощность, то есть пропускная способность - [сократилась]. Число врачей сократилось на 46 тыс., на 8%, коек - на 160 тыс. <...> Это привело к тому, что сократились гарантированные объемы медицинской помощи. Сегодня в результате оптимизации оказались недовольны и пациенты, и медицинские работники", - пояснила она.

Улумбекова отметила, что для жителей России очень важно иметь бесплатную гарантированную государством медицинскую помощь. "По сравнению со старыми странами Евросоюза [которые давно в составе ЕС] мы на здравоохранение тратим в четыре-пять раз меньше", - добавила она.

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