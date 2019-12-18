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Политологи считают главным в первые сто дней Беглова решение вопроса "Метростроя"

В декабре прошлого года строители станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Политологи в Санкт-Петербурге выделили среди главных событий в первые сто дней пребывания Александра Беглова на посту губернатора решение вопроса с "Метростроем", усиление команды руководства города и оживление темпа городской жизни. Мнения о деятельности нового губернатора высказали на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС в среду восемь экспертов.

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Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга, получив 64,43% голосов, и 18 сентября вступил в должность. До этого он почти год исполнял обязанности руководителя города, сменив на этом посту Георгия Полтавченко.

По мнению председателя Центра общественного контроля Анны Филоненко, еще в предвыборный период Беглов "стал действительно открыт обществу" - его команда стала прислушиваться к людям, и это заметно на резонансных реформах, которые проходят в городе.

"Взята позиция наведения порядка в определенных сферах. Вспомним про злоупотребления в госзакупках, которые были на рынке детского питания, в "Водоканале", в "Метрострое" и затрагивали непосредственно жителей города: прослеживается вектор на наведение порядка в этой сфере. Невозможно все сделать "по щелчку пальцев", но это делается, это не замалчивается", - отметила Филоненко.

На историю с "Метростроем" также обратил внимание политолог Юрий Светов. "В эти сто дней завершилась эпопея с руководством "Метростроя", которая началась с прихода Беглова, когда он стал врио. Работники жаловались на задержки зарплаты, и фактически начались забастовки, а руководство "Метростроя" воспринимало это как свою безнаказанность", - отметил он.

Ситуация со строительством метро в Петербурге вызвала общественный резонанс, когда в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты. Власти Петербурга намеревались расторгнуть контракты на строительство подземки с "Метростроем" и передать работы другому подрядчику, но ситуация была на время улажена, чтобы избежать задержек в открытии новых станций. В декабре гендиректора организации Николая Александрова арестовали по подозрению в присвоении и растрате денежных средств. Совет директоров "Метростроя" утвердил на должность исполняющего обязанности генерального директора компании Сергея Харлашкина, который занимает пост председателя городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Команда с опытом

Политологи обратили внимание на то, что команда Беглова в последнее время усилилась несколькими чиновниками, которые ранее уже работали в городской администрации, а затем получили опыт в управлении на федеральном уровне. В правительство города вошли Ирина Потехина, которая работала заместителем министра просвещения РФ, и бывший министр транспорта России Максим Соколов.

"Хочу отметить укрепление команды, которое мы в том числе сегодня увидели", - сказал председатель правления некоммерческого партнерства "Медико-фармацевтические проекты. XXI век" Захар Голант, пояснив, что речь идет о назначении Соколова вице-губернатором. При этом он заявил о необходимости продолжить курс на поддержку промышленности, который город держит уже более десять лет.

В числе полезных инициатив Беглова эксперты назвали проекты, которые сейчас уже работают, - бережливые поликлиники и единая карта петербуржца, а также улучшения в социальной среде, создание площадок для детей с ограниченными возможностями, Сада ощущений.

"Фразы "качество жизни" и "комфортная городская среда" начали наполняться конкретным смыслом, появился перечень того, что эту комфортную среду должно составлять в виде социальных объектов, парков, общественных пространств, детских, спортивных площадок", - сказал политтехнолог Андрей Таннер.

Политологи похвалили Беглова также за то, что он после выборов не сбавил темп работы и не перестал общаться с населением. "И у меня, и у моих коллег были опасения, что, как обычно перед выборами, объявляется, "давайте соберем наказы, создадим программы", а потом это забывается. Здесь мы видим, что продолжаются радио- и телевизионные эфиры, а главное - продолжаются поездки в районы, не менее двух раз в неделю. Ему реально нравится общение с населением, потому что это даже не стиль - это метод получения информации", - отметил политолог и политтехнолог Александр Ершов.

Он рассказал, как один из районных чиновников жаловался ему на губернаторские инспекции: "Хоть бы он перестал к нам ездить - все на ушах стоят, бегают". Но, по мнению политолога, это как раз тот результат, которого нужно добиваться от властей на местах. Ершов даже в шутку посоветовал завести двойников губернатора, чтобы можно было посещать несколько районов одновременно.

В числе трудных вопросов, которые предстоит решить новой администрации Петербурга в ближайшее время, политологи назвали зимнюю уборку улиц, проведение транспортной реформы и изменение системы обращения с отходами.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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