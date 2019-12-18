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Следователи СК за девять лет возместили ущерб от преступлений почти на 300 млрд рублей

Глава ведомства Александр Бастрыкин также рассказал о высокой раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета возместили ущерб от преступлений почти на 300 млрд рублей за девять лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Всего за девять лет существования Следственного комитета государству и потерпевшим от преступлений гражданам возмещено почти 300 млрд рублей", - сообщили в СК.

Такие данные привел глава ведомства Александр Бастрыкин на торжественном заседании общественного совета при СК России и Совета Героев СК. Также он обратил внимание на высокую раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений - более 90%, этого удалось добиться по итогам прошлого года.

Бастрыкин отметил, что сложившаяся форма взаимодействия является прочной основой для решения поставленных перед Следственным комитетом задач.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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