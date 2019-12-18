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В Совфеде пообещали взять на контроль ситуацию с лекарствами против муковисцидоза

Ранее Минздрав подтвердил договоренности с фармпроизводителем оригинального антибиотика "Фортум" о срочной и безвозмездной поставке лекарства в Россию

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ситуацию с обеспечением лекарствами пациентов, страдающих муковисцидозом (тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте), возьмут на контроль в Совете Федерации. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян, выступая на Научном совете телеканала "Доктор".

Минздрав РФ подготовил разъяснительное письмо для регионов, в котором указывается что, при закупке препаратов следует учитывать медицинские показания пациента. В частности, если у человека есть индивидуальная непереносимость, к покупке допускаются препараты как по международному непатентованному наименованию (МНН), так и по торговому наименованию (ТН).

"Я эту ситуацию возьму на контроль, мы обязательно включимся в это", - сказал он, реагируя на слова представителя пациентского сообщества о том, что письмо, опубликованное Минздравом, не помогает.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные антибиотики, которые используют при терапии муковисцидоза. Министр здравоохранения Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке, экспертизу качества и безопасности, по предварительным данным Росздравнадзора, прошли от 11 до 17 аналоговых препаратов.

В декабре Минздрав подтвердил договоренности с фармпроизводителем оригинального антибиотика "Фортум", который используется для терапии у пациентов с муковисцидозом, о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ. В регионы будет завезено 30 тыс. упаковок препарата.

Теги
РоссияКаграманян, Игорь Николаевич
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