СЕВАСТОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Севастополь юридически никогда не передавался Украине, а значит, власти этой страны не могут менять статус города и включить его в состав Крыма. Более того, сейчас было бы разумнее вычеркнуть Крым и Севастополь из украинской конституции, так как оба субъекта уже несколько лет находятся в составе РФ, считает севастопольский политолог Иван Чихарев.

Ранее в российских и украинских СМИ сообщалось, что Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект, в котором идет речь об усилении роли местного самоуправления, децентрализации власти, укрупнении и ликвидации районов на Украине. При этом Севастополь предлагается включить в состав автономной республики Крым (так регион назывался до воссоединения с Россией).

"Что происходит в конституции Украины - это их дело, они могут себе еще территорий приписать, от этого геополитическая реальность не изменится. Но нужно понимать, что никаких прав на то, чтобы распоряжаться Крымом и Севастополем, у них нет. Если вспомнить историю, то в 1948 году Севастополь получил особый статус - он стал подчиняться напрямую руководству РСФСР, и потом это постановление отменено не было. Более того, когда в 1954 году Крымскую область передали Украинской ССР, речь про Севастополь не шла - то есть, формально, все эти 70 лет Севастополь должен был подчиняться сначала РСФСР, потом России", - рассказал Чихарев.

Он подчеркнул, что севастопольцы пытались добиться, чтобы город остался в составе РФ, еще в начале 1990-х годов, когда распался Советский Союз. И на протяжении всех 23 лет в составе Украины "город сопротивлялся имевшемуся положению вещей".

"Стоило бы вообще вычеркнуть Крым и Севастополь из конституции, но они этого не делают. Мне кажется, что это такие фантомные боли. Крым и Севастополь уже давно не входят в состав Украины, украинские власти понимают, что-то надо в этой ситуации делать, а что - не понимают", - добавил Чихарев.

Ситуация в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. На нем свыше 95% участников проголосовали за такой шаг. Несмотря на итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. В этой связи Украина и некоторые другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний как из России, так и из других стран.