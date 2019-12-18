Участники фестиваля мировой оперы в Калмыкии передадут средства на благотворительность

ЭЛИСТА, 18 декабря. /ТАСС/. Средства, вырученные от продажи билетов на фестиваль мировых оперных произведений "Подношение великой степи", который пройдет в четверг в Элисте, перечислят в благотворительный фонд "Буйн-Добродетель". Об этом ТАСС в среду сообщил заместитель министра культуры и туризма Калмыкии Николай Санджиев.

"Завтра в Ойрат-Арене состоится фестиваль мировых оперных произведений "Подношение великой степи", который соберет звезд оперы и популярных калмыцких солистов. Принято решение, что все заработанные на фестивале средства будут переданы благотворительному фонду "Буйн-Добродетель" для закупки теплой одежды и обуви для детей из малообеспеченных семей", - сказал он.

Предложение фонда провести акцию "Тепло детям" было всеми одобрено, тем более, что это знаменательно в преддверии национального праздника Зул, символизирующего наступление Нового года по лунному календарю, который отметят в Калмыкии 21 декабря, пояснил замминистра культуры и туризма.

В первом отделении фестиваля лучшие калмыцкие артисты исполнят национальные наигрыши, песни из эпоса "Джангар". Во втором отделении выступят мастера оперной сцены, среди них - солист Мариинского театра Савва Хастаев, солист Новой оперы Москвы Андрей Бреус, дирижер Адыгейского филармонического оркестра Аркадий Хуснияров, солист Мининского хора Мингиян Оджаев, солистка хора им. Свешникова Гиляна Дорджиева, уточнил собеседник агентства.

"В концерте примет участие Государственный хор Калмыкии имени Анатолия Очир-Горяевича Цебекова, а музыкальное сопровождение обеспечат Государственный симфонический оркестр Калмыкии и симфонический госоркестр Государственной филармонии Адыгеи. Билеты на фестиваль уже распроданы", - добавил Санджиев.