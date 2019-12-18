Госслужащие в Рязанской области пройдут тестирование на употребление наркотиков

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Тестирование на употребление наркотических средств среди всех государственных служащих Рязанской области станет вторым этапом реализации проекта, направленного на профилактику оборота запрещенных веществ в регионе. Об этом в среду на своей официальной странице "ВКонтакте" сообщил губернатор области Николай Любимов.

В ноябре 2019 года правительство Рязанской области сообщило о начале повсеместного тестирования на наркотики школьников и учащихся средних специальных учебных заведений в возрасте старше 13 лет. Регион стал первым среди субъектов РФ с подобной инициативой.

"В этом году мы первыми в стране запустили пилотный проект по проведению углубленных профилактических осмотров учащихся. Следующий шаг - тестирование среди госслужащих. Все сотрудники уже дали согласие на участие в проекте", - написал Любимов.

Как отмечал в беседе с ТАСС замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, тестирование первых 15 тыс. школьников и студентов выявило 13 человек, употребляющих наркотические средства. С подростками проводят реабилитационную работу врачи-наркологи и психологи. Всего в ходе пилотного проекта планируется протестировать более 53 тыс. учащихся.