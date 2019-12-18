Участницу Pussy Riot Марию Алехину отпустили из полиции

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Участница группы Pussy Riot Мария Алехина, задержанная ранее за несанкционированную акцию на Большом Каменном мосту в Москве, отпущена из полиции. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Леонид Соловьев в среду.

"Алехину отпустили. В отношении нее составлен протокол по ч. 8 ст. 20. 2 КоАП РФ (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Ей грозит арест до 30 суток, либо штраф. Заседание суда по этому вопросу назначено на 26 декабря", - сказал защитник.

Адвокат добавил, что оперативники полиции объяснили задержание участием Алехиной в акции на Большом Каменном мосту 14 ноября, когда на нем вывесили плакат.