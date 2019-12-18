Вылет самолетов из Липецка задерживается из-за сильного тумана

ТАСС, 18 декабря. Сильный туман в аэропорту Липецка стал причиной отмены одного авиарейса в Домодедово и задержки почти на 17 часов вылета самолетов в Екатеринбург и Санкт-Петербург. Об этом в среду сообщила ТАСС представитель справочной службы Липецкого аэропорта.

"Туман в аэропорту, видимость по полосе - 550 метров, вертикально - 80 метров. Задержан вылет в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Москву", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, почти на 17 часов задерживается вылет самолета в Екатеринбург - он перенесен с 17:00 мск среды на 10:30 мск четверга. Рейс в Санкт-Петербург задержан с 19:40 мск среды до 11 мск четверга, рейс в Домодедово, который должен был вылететь из Липецка в 18:45 мск, отложен до 23:00 мск.

Липецкий аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за тумана с утра среды, один утренний авиарейс в Домодедово был отменен. По данным метеослужбы аэропорта, улучшение погодных условий ожидается не ранее утра четверга, 19 декабря.