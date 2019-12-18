Дагестан намерен наполовину сократить дефицит педагогов в сельских школах в 2020 году

СЕЛО ХУЧНИ /Республика Дагестан/, 18 декабря. /ТАСС/. В следующем году власти Дагестана планируют трудоустроить по программе "Земский учитель" 180 учителей в сельских школах региона. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев в среду во время посещения Хучнинской средней школы № 1 в Табасаранском районе республики.

"В следующем году из федерального бюджета нам выделять средства для [трудоустройства в сельских школах] 130 учителей, плюс 50 [миллионов рублей] для этих целей мы решили сохранить [в региональном бюджете]. И у нас получится 180. Согласитесь, миллион рублей - неплохие деньги, а если еще поедут муж с женой - это уже хорошая квартира", - сказал Васильев.

По его словам, на сегодня по Дагестану в сельских школах не хватает около 300 учителей. "Дальше будем создавать условия [для решения проблемы]. В селе, в котором есть вода, газ, дороги, интернет, есть куда пойти, люди по-другому будут относиться [к работе в нем]", - заключил глава региона.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

В текущем году в Дагестане впервые в стране по программе "Земский учитель" трудоустроили 50 педагогов в сельских школах, каждый из которых получил по 1 млн рублей. Дагестан выступал пилотным регионом в России в реализации данной программы. По условиям программы, ее участниками могли стать молодые педагоги и учителя со стажем не старше 50 лет, проживающие как в Дагестане, так и за его пределами. Педагоги-участники получают по 1 млн рублей на строительство или покупку, а также благоустройство жилья на территории выбранного района с условием обязательной отработки в течение не менее пяти лет.

Как сообщала вице-премьер - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на совещании у главы республики в конце июля, в текущем году дефицит педагогов в сельских школах региона на 1 июля составлял 249 человек. Наибольшую нехватку сельские школы региона испытывают в учителях английского языка - 113, математики - 40, русского языка - 27, уточнила тогда Омарова.