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Володин получил премию "Скрипач на крыше" за вклад в укрепление дружбы между народами РФ

Председатель Госдумы поблагодарил за награду и назвал ее самым неожиданным событием в уходящем году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду получил премию Федерации еврейских общин России (ФЕОР) "Скрипач на крыше" в номинации "Государственная деятельность" за вклад в многонациональную культуру и укрепление дружбы между народами России. Эту награду ему вручил на торжественной церемонии, которая состоялась в Государственном Кремлевском дворце, президент ФЕОР Александр Борода, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Он высоко оценил деятельность Госдумы и Вячеслава Володина лично. "Мы бесконечно благодарны государству за поддержку, понимание, сотрудничество, помощь в самых разных направлениях нашей деятельности", - сказал Борода.

В частности, глава ФЕОР напомнил, что он и главный раввин России Берл Лазар вместе с делегацией Госдумы недавно посетили Иран. "Этот визит являлся ключевым для налаживания отношений между еврейской общиной России и еврейской общиной Ирана", - подчеркнул он.

"Мы ценим и благодарим Вячеслава Викторовича Володина за то, что он делал, делает и, убежден, будет делать на благо укрепления межнационального согласия, взаимодействия государства и общества", - заявил Борода.

Володин поблагодарил за награду и назвал ее "самым неожиданным событием в уходящем году". "Хочу поздравить вас с наступающими Ханукой и Новым годом, пожелать счастья, здоровья, тепла в домах, любви к ближним", - сказал он.

Премия "Скрипач на крыше"

Премию "Скрипач на крыше", ранее носившую название "Человек года", вручают в 18-й раз. Символом награды стала статуэтка скрипача, созданная израильским скульптором Франком Мейслером. Это образ, говорящий о том, что, несмотря на любые жизненные обстоятельства, человек должен оставаться "скрипачом духа", быть на высоте и продолжать играть на своей скрипке, поясняли ранее в ФЕОР.

В прошлые годы лауреатами премии, учрежденной в 2002 году, становились народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, актер Владимир Машков, режиссер, художник-мультипликатор Юрий Норштейн, композитор Оскар Фельцман, детский врач Леонид Рошаль, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, бизнесмен Роман Абрамович, актер и режиссер Армен Джигарханян, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алфёров и другие.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияБорода, Александр МоисеевичЛазар, Берл
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