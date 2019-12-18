В посольстве России в Болгарии состоялся праздничный предновогодний прием

СОФИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Прием по случаю Новогодних и Рождественских праздников состоялся в среду в посольстве РФ в Болгарии. Как сообщает корреспондент ТАСС, в праздничном мероприятии приняли участие вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, министры правительства страны, лидеры политических партий, деятели культуры и искусства, представители общественных организаций и Болгарской православной церкви, главы дипломатических миссий.

Посол России в Болгарии Анатолий Макаров, приветствуя гостей, отметил, что уходящий год был достаточно продуктивным для российско-болгарских отношений. "У нас динамично развивается политический диалог. Впервые за долгие годы состоялся визит председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева в Болгарию, а нашу страну посетили президент Болгарии Румен Радев, председатель Народного собрания (парламента) Цвета Караянчева и вице-премьер и министр иностранных дел Екатерина Захариева. Хорошие перспективы развития имеются в экономическом треке, в том числе в области энергетического сотрудничества. Традиционно насыщенной была сфера культурного взаимодействия двух стран", - сказал Макаров.

Дипломат подчеркнул, что и в будущем году российская сторона "планирует не снижать набранного темпа и продолжать содействовать полномасштабному развитию отношений между двумя братскими народами".

Макаров пожелал гостям посольства России встретить Новый год с оптимизмом и в хорошем настроении. "Пусть все ваши планы сбываются, а мысли и идеи, в том числе самые смелые и, может быть, на первый взгляд труднодостижимые, осуществятся", - сказал посол РФ.

В посольстве выступил болгарский ансамбль "Граммофон".