{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В исторической части Калининграда запретят строительство зданий выше семи этажей

Губернатор региона Антон Алиханов сообщил, что в целом в городе этажность зданий ограничат девятью этажами

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Высоту зданий, которые можно будет строить в историческом центре Калининграда, ограничат семью этажами. Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции губернатор области Антон Алиханов.

"Мы приняли решение, сейчас готовятся поправки в генплан. В пределах первого вального кольца Кенигсберга в Калининграде выше семи этажей строить будет нельзя, если только нет какого-то отдельного специального разрешения градостроительного совета", - сказал Алиханов.

Процедура принятия решений о разрешении на строительство более высоких зданий будет прописана специально. Они будут приниматься с учетом общественного мнения, добавил губернатор.

Он также добавил, что в целом в Калининграде этажность зданий ограничат девятью этажами. Для строительства зданий большей этажности также придется получать специальное разрешение, которое будет учитывать вопросы развития социальной и транспортной инфраструктуры города.

Теги
РоссияАлиханов, Антон Андреевич
Реклама на ТАСС
ВОЗ прогнозирует уменьшение числа курящих мужчин в 2020 году
Этот показатель, согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, составит 1 млрд 91 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС