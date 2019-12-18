В исторической части Калининграда запретят строительство зданий выше семи этажей

КАЛИНИНГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Высоту зданий, которые можно будет строить в историческом центре Калининграда, ограничат семью этажами. Об этом сообщил журналистам в среду на пресс-конференции губернатор области Антон Алиханов.

"Мы приняли решение, сейчас готовятся поправки в генплан. В пределах первого вального кольца Кенигсберга в Калининграде выше семи этажей строить будет нельзя, если только нет какого-то отдельного специального разрешения градостроительного совета", - сказал Алиханов.

Процедура принятия решений о разрешении на строительство более высоких зданий будет прописана специально. Они будут приниматься с учетом общественного мнения, добавил губернатор.

Он также добавил, что в целом в Калининграде этажность зданий ограничат девятью этажами. Для строительства зданий большей этажности также придется получать специальное разрешение, которое будет учитывать вопросы развития социальной и транспортной инфраструктуры города.