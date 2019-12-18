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Новая система обращения с ТКО

"Ведомости": Минприроды предлагает снизить тариф на вывоз мусора для сортирующих отходы

Инициатива, по данным издания, находится на рассмотрении правительства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Минприроды РФ внесло в правительство поправки, предполагающие введение сниженных тарифов для граждан, сортирующих мусор. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя министерства.

"В настоящее время инициатива о дифференцированных тарифах находится на рассмотрении правительства, - пишет издание. - Минприроды также разработало проект постановления кабмина, устанавливающего взимание платы за фактически вывезенные контейнеры, а не по нормативу".

Кроме того, ведомство планирует в начале 2020 года представить поправки, освобождающие от НДФЛ деньги, получаемые гражданами за сдачу вторсырья, рассказали изданию в министерстве.

В среду Госдума приняла постановление с рекомендацией правительству частично возвращать гражданам плату за вывоз мусора в случае раздельного сбора.

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Новая система обращения с ТКО
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