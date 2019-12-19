Власти Чукотки сообщили, что белых медведей у села Рыркайпий больше не наблюдается

ТАСС, 19 декабря. Члены группы "Медвежий патруль", защищавшей на протяжении нескольких недель село Рыркайпий на Чукотке от белых медведей, больше не наблюдают хищников в окрестностях поселка. Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель начальника управления охраны животного мира Чукотского автономного округа Егор Верещагин.

На прошлой неделе более 50 белых медведей собрались недалеко от чукотского села Рыркайпий: из-за аномального тепла образование льда задержалось, и звери не могли пройти по своему традиционному миграционному пути. Чтобы минимизировать угрозу людям, для медведей создали "кормовые точки" из туш моржей, а в селе организовали дежурство у детского сада и школы, при этом были отменены все мероприятия.

"Согласно сообщениям от "Медвежьего патруля", сегодня утром медведей возле села уже не наблюдается. Это не значит, что они не вернутся, но пока их нет. Патруль продолжает следить за ситуацией", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, погода наконец позволила доставить в село необходимые средства отпугивания медведей - сигнальные патроны и перцовый газ. Несмотря на нормализацию обстановки, в региональном правительстве пройдет заседание о ситуации в Рыркайпие. Главным вопросом, по словам Верещагина, станет подготовка к будущему году и своевременный завоз в село необходимых средств и транспорта.