МЧС России доставило в Донбасс более 5,3 тыс. тонн гуманитарной помощи за год

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Автомобильные колонны МЧС РФ доставили за год более 5,3 тыс. тонн гуманитарных грузов жителям Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В 2019 году автоколонны МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 5,3 тыс. тонн гуманитарной помощи", - сказали в ведомстве.

В четверг в Донбасс направилась 96-я, последняя в уходящем году, автоколонна МЧС России. В составе груза - медикаменты и новогодние подарки, общий вес более 110 тонн.

Эта колонна стала последней, направленной в Донбасс в уходящем году, отметили в МЧС. Предыдущая колонна доставила 12 декабря в Донецк и Луганск более 435 тонн медикаментов и детских продуктовых наборов, включая молочные смеси и детские консервы.

МЧС РФ с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В общей сложности жителям Донбасса было доставлено более 85 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи.