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Губернатор Амурской области сообщил, что 31 декабря объявят в регионе выходным днем

Соответствующий приказ Василий Орлов подпишет в четверг
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 19 лекабря. Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.

"Мы подвели итоги вашего голосования по поводу переноса выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успели высказаться по этому поводу. Итог - 95% за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день", - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ будет подписан в четверг.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем власти ряда субъектов страны, в том числе в ДФО: в Магаданской области, Республике Бурятия, Якутии. Голосование объявлено и в Приморском крае.

Теги
РоссияАмурская областьДальний ВостокНовый год и Рождество - 2020
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