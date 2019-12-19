Губернатор Амурской области сообщил, что 31 декабря объявят в регионе выходным днем

ТАСС, 19 лекабря. Власти Амурской области сделают 31 декабря выходным днем, сообщил на своей официальной странице в Instagram губернатор региона Василий Орлов.

"Мы подвели итоги вашего голосования по поводу переноса выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря. Спасибо за активность! Несколько тысяч человек успели высказаться по этому поводу. Итог - 95% за перенос. Так что, как обещали, учтем мнение большинства и перенесем выходной день", - говорится в сообщении.

Соответствующий приказ будет подписан в четверг.

Ранее 31 декабря объявили выходным днем власти ряда субъектов страны, в том числе в ДФО: в Магаданской области, Республике Бурятия, Якутии. Голосование объявлено и в Приморском крае.