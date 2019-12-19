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Суд в Приморье оштрафовал за нарушение правил въезда американцев, снимавших для Discovery

Размер штрафов составил 2 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штрафы в 2 тыс. рублей пятерым гражданам США, снимавшим в Приморье фильм для канала Discovery. Как рассказали ТАСС в четверг в суде, они неправильно указали цель визита и были оштрафованы за нарушение правил въезда в Россию.

"Пять граждан США указали неверную цель визита - деловую. Фактически, торгово-экономическую деятельность они не вели, а занимались съемками фильма для канала Discovery в качестве корреспондентов иностранных СМИ. За это суд назначил им штрафы по 2 тыс. рублей без выдворения за пределы РФ", - сказал представитель суда.

Информации о том, где именно снимали журналисты и о чем должен быть фильм, в суде нет. Комментарием генконсульства США во Владивостоке ТАСС не располагает.

Теги
СШАРоссияПриморский край
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