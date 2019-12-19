Прокуратура ЦВО назвала причину аварийной посадки военного Ан-12 в аэропорту Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Аварийная посадка военного Ан-12 в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, которая в октябре остановила работу воздушной гавани на время буксировки самолета, произошла из-за ошибки пилота. Об этом ТАСС сообщил военный прокурор Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев.

"Проведена проверка и дана оценка, это ошибка пилота. Значительный материальный ущерб не был причинен, уголовного наказания не будет, соответствующие выводы из этого происшествия сделаны ", - сказал Антюфеев.

Военный Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово 10 октября. При этом никто не пострадал. По информации источника ТАСС в авиаотрасли региона, самолет получил незначительные повреждения и будет восстановлен. Ранее пресс-служба ЦВО сообщала, что предварительной причиной происшествия стал невыход шасси.

Аварийная посадка привела к задержке прибытия и отправления 40 рейсов, три рейса были отменены, воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмени, Перми и Челябинске, в том числе самолет с футболистами молодежной сборной Польши, которые летели в Екатеринбург на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против сборной России.

Ан-12 - советский военно-транспортный самолет. Разработан в Авиационном научно-техническом комплексе им. О. К.Антонова в 1950-х годах.