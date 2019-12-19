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Конфискованных диких животных смогут "приютить" бизнесмены

Соответствующие положения вступят в силу в начале 2020 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Положения о передаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям конфискованных в неволе животных, которые не могут вернуться в дикую природу, вступят в силу в начале 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России, отметив, что соответствующие правила были подготовлены министерством по поручению правительства РФ.

"Устанавливается механизм их (конфискованных диких животных - прим. ТАСС) безвозмездной передачи для содержания, сохранения и воспроизводства, а также использования в культурных и научно-просветительских целях государственным или муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям. В случае, если у специализированного учреждения отсутствует возможность принять такое животное, то его временно, для содержания и разведения, по договору безвозмездного пользования передают иным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям", - говорится в сообщении.

Отмечается, обязательным в обоих случаях критерием является соблюдение условий содержания и надлежащего ухода за конфискованными животными. Владельцы, по вине которых гибли переданные животные, автоматически лишаются права претендовать на новых.

Как пояснили в пресс-службе, под государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями подразумеваются, в частности, цирки, зоопарки, научно-исследовательские институты и океанариумы. Кроме того, со следующего года Минприроды планирует активно создавать специальные реабилитационные центры для таких животных.

Решения о судьбе животных будет принимать руководитель Росприроднадзора и руководители территориальных органов ведомства. Особей, относящихся к особо охраняемым видам, будут передавать только участникам программ по сохранению и восстановлению этих видов.

Дикие животные "без определенного места жительства"

Вопрос содержания конфискованных в неволе диких животных долгое время оставался открытым. Содержать их был готов небольшой круг организаций. Приюты в первую очередь предусмотрены для содержания собак и кошек, а система государственных и муниципальных питомников и реабилитационных центров диких животных отсутствует.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России называл отсутствие механизма содержания таких животных одной из угроз популяции различных видов и требовал адекватного финансирования пунктов содержания и принятия соответствующих поправок в законодательство.

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