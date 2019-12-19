Роспотребнадзор ввел дополнительные меры в школах Якутии для борьбы с корью

ЯКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Якутии издало постановление, которым вводятся дополнительные меры по борьбе с корью в школах и других образовательных организациях. Об этом журналистам сообщили в Роспотребнадзоре в четверг.

На 19 декабря в Якутске зафиксирован 31 случай заболевания корью, в том числе пятеро детей до 17 лет. Отмечается, что большинство заболевших не были привиты. Ранее в ведомстве сообщали, что медицинские организации Якутска делают прививки всем детям, не получившим своевременную вакцинацию в поликлиниках и в образовательных учреждениях.

"В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и неблагоприятным прогнозом развития ситуации издано постановление Главного государственного санитарного врача по республике "О мерах по ликвидации вспышки кори в Республике Саха (Якутия)", разработаны меры, направленные на ограничение распространения инфекции и предупреждение новых случаев [заболевания] среди населения", - сообщили в ведомстве.

Руководителям образовательных организаций, в том числе дополнительного образования, предписано выявить детей и работников, не привитых и не имеющих сведений о прививках против кори. Также руководство организаций, работающих в сфере торговли, развлечений, общественного питания и транспорта, должно обеспечить вакцинацию своих сотрудников в кратчайшие сроки.

Чтобы не распространить заболевание в больницах, госпитализация разрешена только при наличии данных о прививках против кори. "В экстренных случаях необходимо проводить лабораторные исследования на наличие защитных антител к заболеванию", - отметили в управлении.

О кори

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в отдельных случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.