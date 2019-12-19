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Новый год и Рождество - 2020

"Известия": расходы россиян на новогодние подарки детям выросли на треть

Средний чек составил 1,6 тыс. рублей
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Родители в этом году тратят в среднем 1,6 тыс. рублей на новогодние подарки для детей, что на 33% больше, чем в прошлом. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонину Цицулину.

"В нынешнем году экономические показатели в нашем сегменте лучше: мы видим, что покупатели увеличили свои траты на товары для детей относительно прошлого сезона. Торговые операторы зафиксировали этот тренд еще в период осенних продаж, когда реализация продукции выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился средний чек при онлайн-покупках, он вырос на 15% и составил более 1,5 тыс. рублей", - цитируют Цицулину издание.

Самыми популярными подарками для мальчиков стали квадрокоптеры, роботы и коллекционные фигурки. Девочки в этом году больше всего ждут коллекционные куклы, игрушечных персонажей мультфильмов, инновационные материалы для творчества, пишут "Известия".

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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