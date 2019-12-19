Роскачество проверило искусственные елки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Роскачество в преддверии Нового года проверило искусственные елки и выявило формальдегид в четырех из семи товаров. Об этом говорится в сообщении Роскачества.
В исследовании участвовали товары стоимостью от 3 тыс. до 11 тыс. рублей. Закупленные товары исследованы по 34 показателям, среди которых содержание опасных и токсичных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и иголок, способность к самовозгоранию и другие.
Все протестированные Роскачеством елки обладают стойким запахом, свойственным всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний. По пятибалльной шкале интенсивности запаха проверенные товары получили 4-5 баллов.
"Неразумно ожидать, что они не будут пахнуть совсем. Здесь стоит обращать внимание на интенсивность запаха. Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах - последствия несоблюдения этих условий", - прокомментировала руководитель испытательной лаборатории ООО "ТСЛ" Анастасия Филоненко, слова которой приводит Роскачество.
Выявленные недостатки
Все товары исследовали на содержание хлористого винила, ацетальдегида, формальдегида, толуола, бензола и ацетона. Ни одно изделие не выделяло хлористого винила, ацетальдегид был обнаружен у товаров пяти торговых марок, однако он не превышал максимально допустимого уровня.
При первом замере формальдегит был обнаружен в пяти образцах - "Сказка с инеем", "Адель", "Триумф", Tiara, "Тоскана". Далее елки в течение трех недель находились в распакованном виде, после чего был произведен второй замер. Выяснилось, что формальдегид "исчез" из елки "Адель". В связи с этим эксперты Роскачества рекомендуют по возможности проветрить детали елки на открытом воздухе, например на балконе, и вымыть их перед сборкой.
Кроме того, некоторые елки оказались не устойчивыми к ультрафиолету. Эксперты во время тестирования подвергли образцы активному воздействию ультрафиолета в такой степени, чтобы "нагрузить" ель на 30 дней по 7,5 часов - предполагается, что именно столько часов елка в среднем простоит в светлое время суток за один сезон. Первоначальный цвет потеряли елки трех торговых марок. Чтобы дольше сохранить цвет изделия, лучше ставить елку подальше от окна, советуют эксперты.
Другие показатели
В ходе проверки Роскачества не подтвердился один из распространенных потребительских страхов, что искусственная елка может легко загореться от гирлянды. Все проверенные товары оказались средней воспламеняемости: они горят, но являются либо самозатухающими, либо с низкой степенью возгорания. Для того, чтобы искусственная ель воспламенилась, необходимо большое количество времени. Скорость распространения огня также будет медленной, поэтому в случае возгорания будет время, чтобы обнаружить очаг и потушить его, утверждают эксперты Роскачества.
Кроме того, все товары прошли испытание на прочность и оказались надежными.