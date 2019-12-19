{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Роскачество проверило искусственные елки

В большинстве из них найден формальдегид
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Роскачество в преддверии Нового года проверило искусственные елки и выявило формальдегид в четырех из семи товаров. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

На эту тему
Безопасный Новый год. Как правильно ставить елку и запускать салюты

В исследовании участвовали товары стоимостью от 3 тыс. до 11 тыс. рублей. Закупленные товары исследованы по 34 показателям, среди которых содержание опасных и токсичных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и иголок, способность к самовозгоранию и другие.

Все протестированные Роскачеством елки обладают стойким запахом, свойственным всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний. По пятибалльной шкале интенсивности запаха проверенные товары получили 4-5 баллов.

"Неразумно ожидать, что они не будут пахнуть совсем. Здесь стоит обращать внимание на интенсивность запаха. Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах - последствия несоблюдения этих условий", - прокомментировала руководитель испытательной лаборатории ООО "ТСЛ" Анастасия Филоненко, слова которой приводит Роскачество.

Выявленные недостатки

Все товары исследовали на содержание хлористого винила, ацетальдегида, формальдегида, толуола, бензола и ацетона. Ни одно изделие не выделяло хлористого винила, ацетальдегид был обнаружен у товаров пяти торговых марок, однако он не превышал максимально допустимого уровня.

На эту тему

При первом замере формальдегит был обнаружен в пяти образцах - "Сказка с инеем", "Адель", "Триумф", Tiara, "Тоскана". Далее елки в течение трех недель находились в распакованном виде, после чего был произведен второй замер. Выяснилось, что формальдегид "исчез" из елки "Адель". В связи с этим эксперты Роскачества рекомендуют по возможности проветрить детали елки на открытом воздухе, например на балконе, и вымыть их перед сборкой.

Кроме того, некоторые елки оказались не устойчивыми к ультрафиолету. Эксперты во время тестирования подвергли образцы активному воздействию ультрафиолета в такой степени, чтобы "нагрузить" ель на 30 дней по 7,5 часов - предполагается, что именно столько часов елка в среднем простоит в светлое время суток за один сезон. Первоначальный цвет потеряли елки трех торговых марок. Чтобы дольше сохранить цвет изделия, лучше ставить елку подальше от окна, советуют эксперты.

Другие показатели

В ходе проверки Роскачества не подтвердился один из распространенных потребительских страхов, что искусственная елка может легко загореться от гирлянды. Все проверенные товары оказались средней воспламеняемости: они горят, но являются либо самозатухающими, либо с низкой степенью возгорания. Для того, чтобы искусственная ель воспламенилась, необходимо большое количество времени. Скорость распространения огня также будет медленной, поэтому в случае возгорания будет время, чтобы обнаружить очаг и потушить его, утверждают эксперты Роскачества.

Кроме того, все товары прошли испытание на прочность и оказались надежными.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов
Цена квартиры - около 200 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС