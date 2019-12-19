Роскачество проверило искусственные елки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Роскачество в преддверии Нового года проверило искусственные елки и выявило формальдегид в четырех из семи товаров. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

В исследовании участвовали товары стоимостью от 3 тыс. до 11 тыс. рублей. Закупленные товары исследованы по 34 показателям, среди которых содержание опасных и токсичных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и иголок, способность к самовозгоранию и другие.

Все протестированные Роскачеством елки обладают стойким запахом, свойственным всей продукции из ПВХ, полиэтилена и их сочетаний. По пятибалльной шкале интенсивности запаха проверенные товары получили 4-5 баллов.

"Неразумно ожидать, что они не будут пахнуть совсем. Здесь стоит обращать внимание на интенсивность запаха. Если изделие из полимера пахнет, это последствия производственного процесса. В идеале, если соблюдены все производственные условия, запаха не должно быть. Запах - последствия несоблюдения этих условий", - прокомментировала руководитель испытательной лаборатории ООО "ТСЛ" Анастасия Филоненко, слова которой приводит Роскачество.

Выявленные недостатки

Все товары исследовали на содержание хлористого винила, ацетальдегида, формальдегида, толуола, бензола и ацетона. Ни одно изделие не выделяло хлористого винила, ацетальдегид был обнаружен у товаров пяти торговых марок, однако он не превышал максимально допустимого уровня.