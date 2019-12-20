Что делать, чтобы елка не осыпалась?

20 декабря в Москве открывается около 300 елочных базаров. Еще около 400 заработают в Подмосковье. После праздников москвичи смогут сдать елки и сосны в специальные пункты приема, где из них сделают щепу, которой можно будет посыпать вольеры животных.

По данным Ozon, жители крупных российских городов в среднем тратят на елку и праздничные украшения 4607 рублей.

Ранее эксперты Роскачества уже рассказывали, где лучше покупать ели, какие документы должны быть у продавца и на что обращать внимание при выборе. Однако не менее важно в целости и сохранности донести дерево до дома и сделать все необходимое, чтобы оно простояло как можно дольше.