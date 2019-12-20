Что делать, чтобы елка не осыпалась?

20 декабря в Москве открывается около 300 елочных базаров. Еще около 400 заработают в Подмосковье. После праздников москвичи смогут сдать елки и сосны в специальные пункты приема, где из них сделают щепу, которой можно будет посыпать вольеры животных.
По данным Ozon, жители крупных российских городов в среднем тратят на елку и праздничные украшения 4607 рублей.
Ранее эксперты Роскачества уже рассказывали, где лучше покупать ели, какие документы должны быть у продавца и на что обращать внимание при выборе. Однако не менее важно в целости и сохранности донести дерево до дома и сделать все необходимое, чтобы оно простояло как можно дольше.
Как транспортировать?
Оберните дерево специальной сеткой или мешковиной, прижимая ветки по направлению к макушке, и обвяжите веревкой. Обычно ели продают уже упакованными, что значительно упрощает задачу. Несите дерево верхушкой назад. А перед входом в подъезд разверните наоборот.
По возможности не вносите ель сразу в квартиру. Если на улице -10°C и холоднее, из-за резкого перепада температуры дерево может быстро осыпаться. Желательно подержать его некоторое время в подъезде.
Как установить?
Снимите с елки упаковочную сетку, немного подпилите основание ствола и снимите несколько сантиметров коры. Это необходимо, чтобы избавить нижнюю часть ствола от смолы, которая помешает дереву впитывать влагу.
Устанавливать елку можно разными способами. Самый простой — в специальную подставку. В этом случае перед установкой место среза желательно обернуть влажной тканью, которую нужно будет периодически смачивать. Идеальный вариант — поставить елку в емкость с песком, который надо будет поливать раз в два-три дня. Нижняя часть ствола должна быть погружена в песок не менее чем на 20 см.
Какой бы способ вы ни выбрали, нижние ветви, скорее всего, придется подрезать, чтобы они не мешали устанавливать дерево.
Как можно продлить жизнь елки?
- Не ставьте елку рядом с батареей. Она может быстро засохнуть.
- Не перегружайте ветви мишурой.
- Регулярно опрыскивайте дерево. Если у вас есть увлажнитель воздуха, придвиньте его поближе к елке.
- Добавьте в воду для полива таблетку аспирина и пару столовых ложек сахара из расчета на 1 литр.
А вырубка елок на Новый год не наносит ущерба природе?
По словам представителей Greenpeace, сегодня новогодние деревья заготавливают без ущерба для леса. Чаще всего их выращивают на специальных плантациях или срубают в питомниках, где сеянцы ели выращивались для лесовосстановления, но не были использованы и переросли.
Конечно, речь идет только об официально заготовленных деревьях. Поэтому так важно покупать ели на специально организованных рынках или в магазинах, а не с рук, чтобы не поощрять незаконную вырубку.