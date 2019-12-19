В Петербурге температура воздуха достигла рекордной отметки в 7,6 градуса тепла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Температурный рекорд за всю историю наблюдений зафиксировали метеорологи Санкт-Петербурга 18 декабря. Столбики термометра в этот день достигли отметки в 7,6 градуса тепла, сообщил в четверг ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"7,6 градуса было. Это самая высокая температура, которая была за весь ряд наблюдений с 1881 года", - сказал собеседник агентства.

В минувшую среду и в ночь на четверг в Петербург пришел штормовой циклон из Европы, принесший осадки и ветер с порывами до очень сильного.

"В самом центре города было 20 м/с, в прибрежных районах - намного больше. На дамбе фиксировались порывы 27 и 30 м/с, в Кронштадте - 21 м/с, в Пулково - 26 м/с", - рассказал синоптик.

По его словам, циклон ушел на восток. "Сейчас осадки будут только на востоке Ленинградской области. Ветер ослабевает, сейчас около 15 м/с, еще сохранится в начале дня, потом ослабеет", - отметил главный синоптик Петербурга.