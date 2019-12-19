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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Журналисты привезли в подарок Путину валенки, сурвачку и духовой инструмент из бересты

Журналисты из Болгарии хотят подарить президенту икону

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российские журналисты и представители иностранной прессы собираются в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Журналисты приготовили главе государства вопросы на различные социальные и политические темы, а также привезли подарки. Многие представители СМИ пришли в Центр международной торговли с плакатами, на которых либо кратко описана тема их вопроса, либо изображен логотип их издания.

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Одна из журналисток из Мордовии приехала в Москву с валенками для президента и вопросом о развитии народных промыслов в регионе, а ее коллега с мордовского телеканала подготовил необычный подарок - национальный духовой инструмент из бересты. Путина он собирается спросить о поддержке этнографического туризма и проблемах демографии в стране. Иностранные гости также приехали в ЦМТ с сувенирами. Так, журналисты из Болгарии рассказали, что хоть и не собираются задавать вопрос Путину, но хотят подарить ему икону с изображением святого - покровителя славянских народов. Кроме того, они привезли с собой необычный аксессуар - ярко украшенную палочку под названием "сурвачка", которую используют в Новый год: ею стучат по спине человеку, которому хотят пожелать удачи и здоровья в будущем году.

Журналистка из Пскова хочет поговорить с президентом о проблемах бездомных животных и подготовила привлекающий внимание плакат с изображением щенка и надписью "гав-гав".

В пресс-конференции принимают участие и совсем молодые журналисты, среди которых ребята из молодежного столичного интернет-издания. Они пришли в футболках с изображением главы российского государства. Волосы ребят окрашены в розовый и кислотно-оранжевый. Они хотят спросить у президента о том, как он борется с депрессией. Привлекать внимание президента во время пресс-конференции они намерены пением.

Кроме того, журналисты подготовили вопросы о межстрановых отношениях, о проблемах ветеранов, вопросы на региональные темы. А журналист из Пакистана рассказал, что хочет попросить у Путина сравнить Россию 20-летней давности с положением в стране в настоящее время, а также спросить об отношениях с США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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