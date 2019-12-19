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Мать мальчика, которого ставили на гречку, хочет воспитывать его сама

По словам омского омбудсмена Елизаветы Степкиной, отношения между матерью и сыном доброжелательные

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Мать 8-летнего мальчика, которого женщина и ее сожитель в наказание ставили коленями на гречку, хочет воспитывать его сама. Об этом сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина.

"18 декабря состоялась встреча с матерью ребенка Алиной Юмашевой. В ходе беседы родительница выразила желание исполнять материнские обязанности в полном объеме по содержанию и воспитанию ребенка", - сообщила Степкина.

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По словам омбудсмена, мальчик выглядит ухоженным, активен, подвижен, с большим желанием ходит после уроков на прогулку с одноклассниками. "Между матерью и сыном отношения доброжелательные, видна привязанность ребенка к матери", - отметила она.

Степкина рассказала, что условия проживания у семьи удовлетворительные. "Спальные места для матери и ребенка имеются, организован уголок для учебных занятий. Ребенок был очень рад, что его дома встречает любимый пес", - добавила она.

Об истязании ребенка стало известно в мае, когда мальчик на даче сбежал к соседу, который вызвал полицию и скорую помощь. Для удаления гречки, вросшей в кожу, медики провели операцию. 14 декабря в сети было опубликовано видео с издевательствами, которое всколыхнуло общественность. 17 декабря региональное министерство образования сообщило, что мать ребенка согласилась поместить его в адаптивную школу-интернат до решения вопроса о возможности их совместного проживания.

Об истязании мальчика

По данным следствия, мальчика за малейшие провинности - опоздание из школы или задержку на прогулке - ставили коленями на гречку. Иногда ребенок проводил в таком состоянии несколько часов. Отчим устанавливал видеокамеру и записывал истязания, чтобы мальчик не мог избежать наказания.

После того как стало известно об издевательствах над ребенком, мужчина был арестован, а мать мальчика дала подписку о невыезде. Ребенок после проведения операции три месяца пробыл в реабилитационном центре, а перед началом учебного года его вернули матери, так как она является его законным представителем. В СК отметили, что мальчик сам хотел быть с мамой и считает виновником издевательств над собой только отчима. 16 декабря уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с целью проведения проверки деятельности органов опеки и обоснованности возвращения ребенка в семью.

В настоящий момент омский суд рассматривает дело в отношении родителей. Они обвиняются в истязании несовершеннолетнего. Мужчине также вменяется умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а женщине - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. В понедельник на первом судебном заседании они частично признали свою вину.

Теги
РоссияОмская область
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