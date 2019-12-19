В некоторых районах Нью-Дели из-за акций протеста отключили интернет и мобильную связь

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Мобильная связь и интернет временно отключены в четверг в ряде районов Нью-Дели. Как сообщили корреспонденту ТАСС в компании Airtel, предоставляющей услуги связи, связь отключена в Старом Дели, в центральном районе города, в районе Кашмири-Гейт и "ряде других". Подобные отключения осуществили и другие операторы связи.

В Индии проходят протесты из-за закона о гражданстве. Больше всего возмущены мусульмане

По информации телеканала NDTV, связь отключена "по поручению государственных органов". Приостановлена работа интернета, голосовой связи и СМС-сообщений.

Против протестов

Такое решение связано с тем, что группы протестующих против принятия закона о гражданстве намерены провести манифестации протеста. Однако полиция индийской столицы не выдала разрешение на проведение демонстраций, для их предотвращения отключена связь.

По данным местных телеканалов, в ряде районов, в частности у Красного Форта в Старом Дели, начались задержания лиц, которые пытаются провести марш.

Массовые акции протеста против принятия закона о гражданстве Индии запланированы в четверг по меньшей мере в 11 крупных городах по всей стране. Как ранее сообщил NDTV, накануне полиция отказалась выдать разрешение на проведение акций в трех городах: Нью-Дели, Лакхнау и Бангалоре. В число городов, в которых демонстрации протеста пока не запрещены, вошли Мумбаи, Ченнаи, Пуна, Хайдарабад, Нагпур, Бхубанешвар, Колката и Бхопал.