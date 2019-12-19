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В Рио-де-Жанейро прошел полуфинал конкурса на титул короля карнавала

В мероприятии приняли участие 13 претендентов
Описание
© Андрей Улинкин/ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. В Рио-де-Жанейро прошел полуфинал отборочного конкурса на титул "Короля Момо Первого и Единственного", традиционного персонажа бразильских карнавалов. В мероприятии приняли участие 13 претендентов, победитель будет "хозяином" праздника, который пройдет с 21 по 29 февраля 2020 года. Также жюри отбирало претенденток на роли королевы и двух принцесс карнавала.

Традиционно "хозяином" праздника избирают высокого и тучного мужчину, помимо внешности претендентов жюри оценивало также их харизму и умение общаться с публикой. Как выяснилось в ходе коротких презентаций, большинство претендентов заняты в творческих профессиях, один из участников - адвокат.

Претенденткам на роли королевы и принцесс предстояло продемонстрировать красноречие и обаяние.

Нынешний "монарх" карнавала, которому, по новым правилам, нельзя принимать участие в конкурсе будучи действующим обладателем этого титула, вместе с остальными членами жюри наблюдал за презентациями конкурсантов из первых рядов камерного зала культурного центра "Город искусств". Как он признался в беседе с корреспондетом ТАСС, выбрать по шесть наиболее достойных кандидатов, которые 10 января встретятся в финале, будет весьма непросто.

Помимо почетного звания, победителей ожидают также денежные призы. Так, будущие король и королева получат по 30 тыс. реалов (около $7,4 тыс.), занявшему второе место конкурсанту наряду с титулом вице-короля достанутся 3,5 тыс. реалов (чуть больше $850), а каждая из принцесс будет вознаграждена 22,5 тыс. реалов ($5,5 тыс. долларов).

Карнавал в Рио-де-Жанейро

Праздничные мероприятия во время карнавала проходят по всей стране.

Однако самым известным и красочным считается карнавал в Рио-де-Жанейро. С 1984 года он проводится на Самбодроме (Sambоdromo). Это уникальное сооружение построено по проекту архитектора Оскара Нимейера. Длина площадки для праздничных шествий составляет 700 м, а ширина - 13 м, трибуны высотой с трехэтажный дом рассчитаны на 70 тыс. зрителей.

В день открытия фестиваля мэр Рио-де-Жанейро передает символические ключи от города королю карнавальных шествий Момо. 

После открытия карнавала во всем городе начинаются танцы, костюмированные шоу, выступления уличных артистов и музыкантов. В вечерние часы проходят балы, маскарады и вечеринки.

Кульминация карнавала - парад 12 лучших школ самбы (по шесть школ в течение двух первых дней). Возглавляют шествия красочные повозки с королевами школ и лучшими танцовщицами. Следом идут учителя самбы, известные танцоры, артисты, спортсмены. Над колонной возвышаются огромные куклы, а вокруг дефиле танцуют ученики школы.

В каждом из шествий обычно задействовано несколько тысяч танцоров. Общим требованием к участникам является сохранение в стиле одежды и танце национального бразильского колорита. Выступление каждой школы длится около 80 минут, и оно должно быть посвящено одной теме.

Жюри из сорока человек выставляет оценки по 10-балльной шкале. Шесть школ, получившие наивысшие баллы, повторяют свое выступление во время "парада чемпионов" в субботу. После окончания праздника, буквально спустя несколько дней, начинается подготовка к следующему карнавалу.

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