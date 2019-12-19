Суд принял иск об ограничении прав родителей, пять лет не забирающих дочь из клиники

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы принял к производству иск органов опеки об ограничении прав родителей, которые не забирают дочь из платной клиники в течение пяти лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"19 декабря 2019 г. Пресненский районный суд принял к производству исковое заявление отдела социальной защиты района Арбат ЦАО г. Москвы об ограничении родительских прав Зинкина Юрия и Максимовой Татьяны. На 14.01.2020 г. назначена досудебная подготовка (беседа)", - сказали в пресс-службе.

Ранее в материале на сайте Meduza сообщалось, что родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. По данным издания, ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего не угрожает.

Из базы данных суда следует, что к Максимовой и Зинкину уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.