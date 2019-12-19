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В работе Google произошел сбой

У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись и работой поисковой системы

ТАСС, 19 декабря.  Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в четверг. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из Турции, Болгарии, Греции, Великобритании, Нидерландов, а также Ирака. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы. У пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись (61%) и работой поисковой системы (38%).

По данным мониторинговой группы NetBlocks, в четверг утром пользователи видеохостинга YouTube, электронной почты Gmail и Google из Турции, Ирана, Болгарии и некоторых других стран Восточной Европы столкнулись с проблемами в работе этих сервисов. В NetBlocks отметили, что возникшие сбои были вызваны технической ошибкой и никак не связаны с интернет-фильтрацией или отключениями мобильной связи, к которым иногда прибегают власти.

Теги
БолгарияИракТурцияВеликобританияГрецияНидерландыРоссия
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