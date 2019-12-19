Путин поблагодарил журналистов за проявленный интерес к большой пресс-конференции

"Я так понимаю, что желающих задать вопрос очень много и в ходе нашей сегодняшней дискуссии, сегодняшней встречи я постараюсь воспользоваться вашими вопросами для того, чтобы показать, что и как у нас происходит в стране, - сказал Путин в начале встречи. - Вам спасибо большое за такой интерес живой к встрече подобного рода".

Президент добавил, что такая пресс-конференция в конце года стала традиционной и проводится для того, чтобы посмотреть, "как год закончился, как прошел, каких результатов мы добились, чего не удалось сделать пока и почему".