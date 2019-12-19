{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019

Путин поблагодарил журналистов за проявленный интерес к большой пресс-конференции

Президент пообещал дать максимально широкую картину происходящего в стране

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поблагодарил журналистов, пришедших на большую пресс-конференцию, за проявленный интерес и пообещал дать максимально широкую картину происходящего в стране.

На эту тему
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"Я так понимаю, что желающих задать вопрос очень много и в ходе нашей сегодняшней дискуссии, сегодняшней встречи я постараюсь воспользоваться вашими вопросами для того, чтобы показать, что и как у нас происходит в стране, - сказал Путин в начале встречи. - Вам спасибо большое за такой интерес живой к встрече подобного рода".

Президент добавил, что такая пресс-конференция в конце года стала традиционной и проводится для того, чтобы посмотреть, "как год закончился, как прошел, каких результатов мы добились, чего не удалось сделать пока и почему".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
Путин: россияне должны быть благодарны отцам и дедам, создавшим мощную страну
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС