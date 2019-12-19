Путин: россияне должны быть благодарны отцам и дедам, создавшим мощную страну

"В советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться. И гордимся до сих пор: победой в Великой Отечественной войне, прорыв в космос, много достижений", - сказал глава государства на ежегодной большой пресс-конференции.

Он уверен: "Мы должны быть благодарны нашим предкам, нашим отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную, мощную державу".