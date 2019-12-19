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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин: россияне должны быть благодарны отцам и дедам, создавшим мощную страну

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин благодарен старшему поколению, которое за советский период создало мощную страну.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

"В советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться. И гордимся до сих пор: победой в Великой Отечественной войне, прорыв в космос, много достижений", - сказал глава государства на ежегодной большой пресс-конференции.

Он уверен: "Мы должны быть благодарны нашим предкам, нашим отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную, мощную державу".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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