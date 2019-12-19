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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей

Президент потребовал избавиться от несправедливой разницы в оплате труда врачей
Описание
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.

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"Что можно сделать и можно ли что-то сделать внутри существующей системы [здравоохранения]? Первое, что надо сделать - надо избавить от этой несправедливой дифференциации. Нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране", - сказал он в четверг на большой пресс-конференции.

По словам главы государства, также нужно ввести единый подход к стимулирующим выплатам медработникам - за количество выездов к пациентам, за число принятых людей и прочее. Кроме того, нельзя снижать дополнительные надбавки за работу в особых условиях. "С точки зрения заработных плат нужно смотреть вовнутрь самой отрасли, ведь существуют такие способы изменения ситуации, они на самом деле известные, простые. Первое - просто увеличить тариф обязательного медицинского страхования (ОМС) или внутри тарифа ОМС что-то изменить", - сказал он.

При этом Путин пояснил, что внутри тарифа менять уже практически нечего, на зарплату идет 70% средств. "Если мы внутри действующего тарифа ОМС что-то изменим, то тогда денег вообще не останется ни на лекарства, ни на оборудование", - сказал президент. Увеличение тарифа ОМС, в свою очередь, скажется на всей экономике страны, а также приведет к подорожанию товаров и росту инфляции. "Наверное, это тоже не самый лучший вариант", - заключил он.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей в системе здравоохранения составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от средней зарплаты по региону, и только в десяти регионах он превышает 50%. Тогда Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Дополнительное финансирование

Дополнительно 550 млрд рублей к текущим расходам выделят на нужды первичного звена здравоохранения, заявил президент. " <…> договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте "Здравоохранение", 550 млрд рублей", - сказал он.

Путин добавил, что деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. "Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тыс. учреждений, приобрести 37 тыс. транспортных средств и приобрести до 10 тыс. единиц различного оборудования", - пояснил он.

Президент отметил, что очень рассчитывает на то, что все планы удастся реализовать за короткий промежуток времени и люди смогут почувствовать изменения.

Проблемы в сфере здравоохранения

Проблемы в российском здравоохранении существуют, однако в целом модель развивается удовлетворительными темпами, заявил Путин. "Модель лучшее не трогать, она у нас развивается в целом удовлетворительными темпами, но проблемы безусловно существуют. Вы упомянули одну из них - это уровень заработной платы. Но уровень заработной платы в медицине, он даже повыше уровня заработной платы, чем в других социальных сферах", - сказал глава государства.

Президент добавил, что в целом показатели по росту заработных плат медработников, которые ставились в указах 2012 года, соответствуют тому, что закладывалось.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что российская модель здравоохранения является эталонной в мире, хотя в ней и есть локальные недочеты и недоработки на местах. Трехуровневая система здравоохранения, которая выстраивается в РФ, учитывает плотность расселения населения и другие географические условия страны.

Нацпроект "Здравоохранение"

Национальный проект "Здравоохранение" сможет оказать положительное влияние на состояние первичного звена медицины в России, заявил Путин. "Вторая часть, которая заложена в основном в национальные проекты… там тоже есть деньги на первичное звено... надеюсь, что и в этом плане будет положительный результат", - сказал он.

Президент отметил, что основные средства идут на борьбу с онкологическими заболеваниями. Другое важное направление - сердечно-сосудистые заболевания. "У нас есть неплохие результаты в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями... детская смертность сократилась существенно, вот по этому направлению нужно двигаться дальше", - добавил 

Всего в нацпроект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов по различным направлениям. Основные его задачи: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи является одним из ключевых разделов в национальном проекте "Здравоохранение". В соответствии с ним планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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