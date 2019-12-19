ЕСПЧ отклонил жалобу сотрудников телекомпании "Россия-24" на власти Литвы

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонили в четверг большинством голосов жалобу "Зарубин и другие против Литвы". Об этом говорится в постановлении суда, поступившем в парижское представительство ТАСС. Решение суда является окончательным.

В нем указывается, что суд "счел, что литовские власти доказали, что принятые ими в отношении этих людей меры были необходимы из соображений государственной безопасности и носили пропорциональный характер". Также в ЕСПЧ отметили, что "поведение этих лиц на конференции [в Вильнюсе], которое власти Литвы квалифицировали как агрессивное и провоцирующее, противоречит принципам ответственной журналистики".

При этом суд отметил, что данные меры были рассмотрены им в связи с возможным нарушением статьи 10 (свобода выражения мнений) Европейской конвенции по правам человека.

Заявители - Павел Зарубин, Александр Макаров, Андрей Мельников и Алексей Казаков - являются соответственно репортером, звукооператором, оператором и главным редактором российской государственной телекомпании "Россия-24". Дело касалось их высылки из Литвы как представляющих угрозу для национальной безопасности.

В марте 2016 года они были направлены в Литву для освещения вильнюсского "Форума свободной России", который проходил с участием активистов российской оппозиции. Заявители не имели аккредитации и, как утверждали литовские СМИ, стали причиной инцидентов и нарушений на форуме. Миграционный департамент в этой связи вынес решение о высылке заявителей и запрете их повторного въезда на один год.

В постановлениях приводилась информация Департамента государственной безопасности Литвы о том, что эти представители телеканала "Россия-24" могут представлять угрозу национальной безопасности. Департамент также упомянул о "нападениях" во время форума, о которых сообщали местные СМИ и которые зафиксировала местная полиция. Тогда апелляции заявителей были отклонены как Вильнюсским областным административным судом, так и Высшим административным судом.